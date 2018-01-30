Darmık Dağı havadan karadan yoğun ateş altında

KİLİS - Kilis'in Gülbaba köyünün karşısında bulunan Darmık Dağı havadan savaş uçakları, sınırdaki karakollardan ateş destek vasıtalarıyla PKK/PYD hedefleri yerle bir ediliyor.

Zeytin Dalı Harekatının 11'nci gününde Diyarbakır 8'inci Ana Jet üstünden havalanan savaş uçakları Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı ile çevresini karadan ise ateş destek vasıtaları, fırtına obüs, tank ve çok namlulu roketatarlar ile vuruyor. Çatışmaların şiddetlendiği bölgede havadan karadan vuruluyor. Kilis'in sınır köylerinden patlama sesleri duyulurken, bölgeden yoğun dumanlar gözüküyor.