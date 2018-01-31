Darmık Dağı Çevresine Yönelik Hava Harekatı (3)

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı çevresine yönelik hava harekatı yoğunlaştı.

Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, terör örgütü PYD/PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik sabah Fırtına obüsleriyle başlayan bombardıman yaklaşık bir saatten bu yana yerini hava bombardımanına bıraktı.

Çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca son bir saatte en az 15 kez bombalanan dağın çevresinde dumanlar yükseliyor. Savaş uçaklarının bölgedeki hareketliliği sürüyor.

Bu arada Kilis-Hatay hudut hattındaki birlikler sabahtan bu yana askeri araç gereç ve personelle takviye edilmişti.