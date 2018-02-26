Darmık Dağı Bölgesinde Sessizlik Hakim
AFRİN HAREKATI'NDA 38. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Darmık Dağı Bölgesinde Sessizlik Hakim

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik operasyonlar devam ederken, harekatın başlangıç noktası olan Gülbaba Darmık bölgesinde bugün sessizlik hakim.

Darmık Dağı Bölgesinde Sessizlik Hakim

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yönelik operasyonlar devam ederken, harekatın başlangıç noktası olan Gülbaba Darmık bölgesinde bugün sessizlik hakim.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 38'inci gününde operasyonlar Afrin'in doğu ve batı sınırında devam ederken, harekatın başlangıç noktası olan Kilis'in Gülbaba bölgesindeki YPG için stratejik öneme sahip Darmık Dağı ve çevresinde sessizlik hakim. 2 gündür süren etkili yağış ve yoğun sis dolayısıyla sınırın Türkiye tarafından görüş mesafesi de oldukça azalırken, belirli bölgelere askeri araç ve personel sevkıyatı sürüyor.

Yer yer sıcak çatışmaların da yaşandığı Afrin kırsalında ise ÖSO birliklerinin Kilis sınırından güneye doğru, diğer bölgelerden ise Afrin kent merkezine ilerleme çalışmaları sürüyor. - KİLİS

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