Darmık'a Bomba Yağıyor
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Darmık'a Bomba Yağıyor

Kilis Gülbaba-Süngütepe Bölüğüne bağlı Saatli Sınır Karakoluna teröristlerce gerçekleşen tanksavarlı saldırının ardından bölge Türk savaş uçakları tarafından bombardıman altına alındı.

Darmık'a Bomba Yağıyor

Kilis Gülbaba-Süngütepe Bölüğüne bağlı Saatli Sınır Karakoluna teröristlerce gerçekleşen tanksavarlı saldırının ardından bölge Türk savaş uçakları tarafından bombardıman altına alındı.

İHA muhabirinin Gülbaba yakınından bildirdiğine göre çok sayıda bomba 2 şehidin olduğu Darmık Dağı yamaçlarına bırakıyor. Uçaklar, Saatli Sınır Karakoluna yapılan tanklı saldırının ardından bölgede kısa sürede nokta atışlarına başladı. Burseya Dağı ile Darmık Dağı arasındaki bölgede geniş bir alan bombalarla dövülüyor. - KİLİS

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