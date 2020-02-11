Darmanovic, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu - PODGORİCA
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Darmanovic, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu - PODGORİCA

Darmanovic 'in ortak basın toplantısındaki konuşması PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ortak basın toplantısı düzenledi.

11.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:10
Darmanovic, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu - PODGORİCA

Darmanovic 'in ortak basın toplantısındaki konuşması

PODGORİCA - Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ortak basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Darmanovic, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu - PODGORİCA
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