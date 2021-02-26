DarkZero Rainbow Six için "njr" ile anlaştı!

Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu DarkZero Esports, kadrosunu "njr" ile tamamladığını duyurdu! Organizasyon oyuncuyu üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Nick "NJR" Rapier'ı tanıyalım

Nick Rapier aktif olarak DarkZero Esports organizasyonu altında oyun oynamaktadır. Bir önceki takımı ise Disrupt Gaming'dir. Nick yaklaşık 1 senedir profesyonel arenada oynuyor. 1 sene içinde 2 A-Tier turnuva ve 2 Qualifier olmak üzere toplam 4 turnuvaya katıldı. Bu turnuvalardan takımca toplamda $7.000 ödül kazanırken kendisi bu ödüllerden $1.400 pay almıştır. Nick oyundaki hemen hemen tüm karakterleri oynayabiliyor. Başarıya aç ve disiplini olması ise onu üst sıralara taşıyan özelliklerinden bazıları. Diğer bir özelliği ise aşırı soğukkanlı bir oyun tarzına sahip olması. Bu soğukkanlılık da oyun içine üst düzey bir etki vermesine olanak sağlıyor.

Kaynak: Playerbros