Dark Web'de çocukları bekleyen büyük tehdit: Pedofiller

Pedofiller, Dark Web forumlarında çocukların cinsel istismarını gösteren fotoğrafları ve videoları hiç çekinmeden paylaşıyor.

Pedofiller, Dark Web forumlarında çocukların cinsel istismarını gösteren fotoğrafları ve videoları hiç çekinmeden paylaşıyor. Dünyanın en büyük Dark Web platformlarından biri olan Elysium'un hikayesi, yetkililerin Dark Web'de pedofilleri yakalamanın neden bu kadar zor olduğunu gösteriyor. İşte karanlık ağlarda çocukları bekleyen büyük tehlike.

Kaynak: DailyMotion.com