Dark Web'de çocukları bekleyen büyük tehdit: Pedofiller
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Dark Web'de çocukları bekleyen büyük tehdit: Pedofiller

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Pedofiller, Dark Web forumlarında çocukların cinsel istismarını gösteren fotoğrafları ve videoları hiç çekinmeden paylaşıyor.

Pedofiller, Dark Web forumlarında çocukların cinsel istismarını gösteren fotoğrafları ve videoları hiç çekinmeden paylaşıyor. Dünyanın en büyük Dark Web platformlarından biri olan Elysium'un hikayesi, yetkililerin Dark Web'de pedofilleri yakalamanın neden bu kadar zor olduğunu gösteriyor. İşte karanlık ağlarda çocukları bekleyen büyük tehlike.

Dark Web'de çocukları bekleyen büyük tehdit: Pedofiller

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beren Saat Pınar Altuğ Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dark Web'de çocukları bekleyen büyük tehdit: Pedofiller - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 10:23:32. #1.11#

title