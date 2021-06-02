Dark Passage-Supradyn ortaklığıyla düzenlenen akademi için başvurular açıldı!
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Dark Passage-Supradyn ortaklığıyla düzenlenen akademi için başvurular açıldı!

Dark Passage-Supradyn ortaklığıyla düzenlenen akademi için başvurular açıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Siz de kendinize güveniyorsanız Supradyn Akademi için başvuru yapmayı unutmayın

Geçtiğimiz aylarda Migros ve Olips gibi büyük markaların sponsorluğunu üstlendiği çeşitli etkinlikler organize eden Dark Passage, Supradyn ortaklığıyla düzenleyeceği 3 ay sürecek akademi için başvuruları bugün açtı. CS-GO, PUBG Mobile ve MOBA oyunlarında alanında uzman kişiler tarafından strateji, taktik ve İngilizce eğitimi verilecek. Ülkemizde espor alanına yatırım yapan ve ilgi göstermeye başlayan markaların artması sevindirici bir gelişme.

Dark Passage tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

'Supradyn Akademi başlıyor!

Profesyonel koçlar eşliğinde 3 ay boyunca dopdolu bir eğitim almak ve profesyonel bir espor kariyeri fırsatı için adayları bekliyoruz!'

Eğitimler sırasında 'ın koçu Furkan 'Lynx' Arıkovan'a Timur 'Bishop' Şengül ve Furkan 'Baron' Karadeniz eşlik edecek. Supradyn Akademi'de yer alacak 14 gençten biri olmak istiyorsanız başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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