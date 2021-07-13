Dark Passage Free Fire sahnesine giriş yaptığını duyurdu!

Dark Passage Free Fire sahnesine giriş yaptı!

Türk Espor organizasyonlarından Dark Passage Free Fire sahnesine resmi olarak giriş yaptığını duyurdu. Tecrübeli takım, Free Fire kadrosunun Nimo TV sponsorluğunda kurulduğunu da ayrıca belirtti.

Kadroda bulunan isimler ise şöyle:

Ceyhun "CEYO" Arman

Abdurrahman "APOS" Özbay

Arda "ARDA" ÖZ

Miraç Taha "MİRO" Koç

Mustafa "MUSTİ" Altınsoy

Bildiğiniz gibi mobil espor geliştikçe takımların çoğu da bu sektöre girmeye hazırlanıyor. Özellikle PUBG Mobile ve Free Fire'ın ardından 'in de gelmesi ile mobil espor sektörü büyük önem ve hız kazanmış durumda. Yurtdışında çoğu takım bu oyunların kadrosunu duyururken ve turnuvalara hazırlanırken Türk espor organizasyonlarının da hazırlıklara başladığını görüyoruz.

2003 Yılında kurulan köklü espor organizasyonu DP, Free Fire ile birlikte League of Legends, LoL Akademi ve VALORANT'dan sonra yeni bir oyun dalına da adım atmış oldu.

Kaynak: Playerbros