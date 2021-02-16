Dark Passage Esports Valorant takımında ikinci ayrılık

tur ön eleme maçında LUL ekibine karşı 13-10 yenilerek ilk elemelere veda etmişti. Bu vedanın ardından 'purelonely' takımdan ayrılmıştı. Bunun üzerine takımdan bir ayrılık haberi daha geldi.

Taylan 'kipperman' Toprakçı sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, Dark Passage'tan ayrıldığını ve yeni takım arayışında olduğunu duyurdu. Genç oyuncu kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti.

17 yaşındaki genç oyuncunun ayrılmasıyla birlikte takımda sadece iki oyuncu kaldı. Valorant takımı kurulduğundan beri toplam 5 oyuncuyla yollar ayrıldı. Dark Passage Valorant takımının neden dağıldığı gerçekten merak konusu. Köklü espor kulübünün bir an önce güçlü bir kadroyla Valorant esporuna giriş yapması bekleniyor.

Kaynak: Playerbros