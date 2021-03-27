Dark Passage Akademi takımına oyuncu alımlarını başlattı!

Dark Passage Akademi vadide mücadele edecek yeni kaplanlarını arıyor!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Liginin başarılı takımlarından Dark Passage Akademi takımına oyuncu alımlarını başlattı. Başarılı takım sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile oyuncu alımlarını başlattığını tüm taraftarlarına duyurdu.

Akademi takımı başvuruları, espor sektöründe oyunculuk anlamında kendini geliştiren ve bir espor oyuncusu olmak isteyen genç yetenekler için büyük öneme sahip. Bildiğiniz gibi akademi takımında oynayan oyuncular ana takıma yükselebilir. ya da buradaki başarısı görülen oyunculara farklı takımlardan teklif gelebilir.

Özellikle ülkemizdeki espor sektörüne oyuncu yetiştirilmesinde büyük öneme sahip akademi takımı başvuruları, espor sektöründe kariyer yapmak isteyen oyuncular için kaçınılmaz bir fırsattır. Dark Passage gibi eski ve güçlü bir organizasyon da League of Legends kariyerine başlamak isteyen oyuncular için güzel bir fırsat.

Kaynak: Playerbros