Dark Passage 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?
LoL League of Legends 2021 Kış Mevsimi başladı! 2021 Kış Mevsimi liginde birçok takımın oyuncularında değişiklik gözlendi. Bunun ardından takımların yeni kadroları merak edildi. Peki ligin iddialı isimlerin Dark Passage LoL 2021 kadrosunda kimler var? Dark Passage kadrosu ve oyuncu isimleri...
League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Dark Passageyeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?
DARK PASSAGE 2021 YENİ LOL KADROSU
2021 Kış Mevsimi Dark Passage kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:
Üst Koridor : Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya
Ormancı : Tayfun "Typhoon" Gümüş
Orta Koridor : Emre "Kofte" Akça
Alt Koridor : Samet "Coldraa" Safran
Destek : Alihan "Pbd" Ocaklı