HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum ama her oyuncunun hedefleri olmalı

"5 büyük ligde forma giymek istiyorum""Tomas hocanın gelişiyle ligde kalmayı başardık""Geçen sezon takım kimyası oluşturamadık""Rizespor'a ve sportif direktör Yılmaz Bal'a teşekkür etmeliyim""Karadeniz ve Rize insanı çok yardımsever""Visca ve Efecan'a karşı oynamak zor"İbrahim ALİOĞLU -...

Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum ama her oyuncunun hedefleri olmalı
19.08.2020 09:50 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:53

"5 büyük ligde forma giymek istiyorum"

"Tomas hocanın gelişiyle ligde kalmayı başardık"

"Geçen sezon takım kimyası oluşturamadık""Rizespor'a ve sportif direktör Yılmaz Bal'a teşekkür etmeliyim" "Karadeniz ve Rize insanı çok yardımsever""Visca ve Efecan'a karşı oynamak zor"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM,

Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Melnjak, "5 büyük ligde forma giymek istiyorum. Rizespor'dan da ayrılmazsam üzülmem çünkü çok mutluyum" dedi. "GEÇEN SEZON TAKIM KİMYASI OLUŞTURAMADIK"Geçen sezon zor bir lig geçtiğini belirten Melnjak, "Sezona iyi başlamıştık ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Performansımızda inişler çıkışlar oldu. Devre arasında hoca değişiklikleri yaşadık. Takım kimyası oluşturamadık. Lig sonunda da küme düşme stresini yaşadık. Sonunda da Tomas hocanın gelişiyle ligde kalmayı başardık. Önümüzdeki sezon bu durumu yaşamamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. "TOMAS HOCA ÇOK POZİTİF BİR İNSAN"Takımın yeni teknik direktörü Stjepan Tomas'tan da övgüyle bahseden Melnjak, Tomas çok pozitif bir insan. Hem takıma hem de oyunculara ciddi bir enerji katıyor. Oyunculara ne kadar güvendiğini hissettiriyor. Oyuncularla olan diyaloğu çok iyi" şeklinde konuştu. "5 BÜYÜK LİGDE FORMA GİYMEK İSTİYORUM"Rizespor'da mutlu olduğunu ve evi gibi gördüğünü dile getiren Melnjak, "Rize'de çok mutluyum ama her oyuncunun hedefleri olmalı. Bu hedefler sayesinde gelişebilirsiniz. Antrenmanda da maçlarda da kendi hedefleriniz doğrultusunda gelişebilirsiniz. 5 büyük ligde forma giymek istiyorum. Rizespor'dan da ayrılmazsam üzülmem çünkü çok mutluyum" diye konuştu.  "RİZESPOR'A VE SPORTİF DİREKTÖR YILMAZ BAL'A TEŞEKKÜR ETMELİYİM"Rizespor'a gelişinden sonra performansıyla dikkat çektiğini belirten Melnjak, "Hem buraya gelişimde hem de milli takıma gidişimde Rizespor'a ve sportif direktör Yılmaz Bal'a teşekkür etmeliyim. Burada oynadığım maçlar sayesinde dikkat çektim ve milli takıma yükseldim. Bu da benim için bir rüyanın gerçek olmasıydı. Milli takıma gittikten sonra hedeflerim büyüdü ve büyümeye de devam ediyor" açıklamasında bulundu. "KARADENİZ VE RİZE İNSANI ÇOK YARDIMSEVER"Karadeniz ve Rize insanının yardımseverliğinden bahseden Hırvat futbolcu, "Karadeniz ve Rize insanı çok yardımsever. Şehirde gezdiğimizde ve bir ihtiyacımız olduğunda her yerde bize yardım etmek isteyen birilerini buluyoruz. İngilizce bilmeseler de biz onlarla Türkçe konuşmaya çalışıyoruz. Her zaman yanımızdalar" ifadelerini kullandı. "VISCA VE EFECAN'A KARŞI OYNAMAK ZOR"Süper Lig'de çok iyi hücum oyuncularının olduğunu söyleyen Melnjak, "Ligimizde çok kaliteli oyuncular var. Visca ve Efecan'a karşı oynamak çok zor diyebilirim. Onların haricinde de çok iyi isimler var" dedi.  "TAKIMDA OYUNCU EKSİKLİĞİ VARDI, BENİ ÇAĞIRDILAR VE FUTBOLCU OLDUM"Futbola başlama hikayesini anlatan Melnjak şunları söyledi: "Amcam farklı bir kasabada antrenörlük yapıyordu ancak bir türlü onun takımına gidememiştim. Daha sonra kuzenlerimin yaşadığı kasabada futbola başladım. Sonrasında antrenmanda oyuncu eksikliği oldu ve beni arayıp 'gelir misin' diye sorudular ve ben de ilk antrenmandan sonra oynamaya başladım." MELNJAK'IN RİZE ANISIRize'de başından geçen bir hikayesini de anlatan Melnjak, "Şehir merkezinde yanlış bir yere park ya da kötü bir yere park ettiğimde anahtarı sen bana ver, sen gelene kadar arabayı ben uygun bir yere koyarım, geldiğinde anahtarı sana veririm diyorlar" dedi. TARAFTARA MESAJ

Melnjak, Rize taraftarına da şu mesajı yolladı: "Kazandığımız zaman hep birlikte olacağız, kaybettiğimizde de herkesten daha fazla üzüleceğiz."

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı Güncel
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu Politika
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Ekonomi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Güncel
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakika mesafede ofis tuttu
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakika mesafede ofis tuttu
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'konuşmaları sızdırmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "konuşmaları sızdırmayın" uyarısı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Aamir Khan Demet Akalın Selami Şahin Burak Özçivit
Spor Ali Koç Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Sabah
Şu an buradasınız: Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum ama her oyuncunun hedefleri olmalı - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 09:54:33. #1.14#
title