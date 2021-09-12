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Darıcalı sporcuların boks başarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Darıcalı sporcuların boks başarısı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazanırken, Darıcalı boksör Alperen Terzi ise Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazanırken, Darıcalı boksör Alperen Terzi ise Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

3-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'na 4 sporcu gönderen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 1 altın ve 1 gümüş madalya ile başarı elde etti. Darıcalı boksörlerden Alperen Terzi, birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken, Semih Gümüş ise üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı. Ayrıca Darıca Belediyesi'nin milli sporcusu da olan Alperen Terzi, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başarılı sporcuları tebrik ederek sporu ve sporcuları sonuna kadar desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak sporun her branşını önemsiyor ve destekliyoruz. İlçemizde daha çok gencin sporla buluşması için çalışıyoruz. Spor şehri Darıca anlayışıyla hareket ederek yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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