Darıcalı sporcu Balkan üçüncüsü
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Darıcalı sporcu Balkan üçüncüsü

Darıcalı sporcu Balkan üçüncüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Milli sporcusu Ömer Amaçtan, Sırbistan'da gerçekleşen Balkan Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Milli sporcusu Ömer Amaçtan, Sırbistan'da gerçekleşen Balkan Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Spora ve sporcuya verdiği destekle örnek olan Darıca Belediyesi, Eğitim ve Spor Kulübü ile atletizmden karateye, bokstan Muay Thai'ye kadar birçok farklı branşta yeni şampiyonlar yetiştiriyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Milli sporcusu Ömer Amaçtan, Sırbistan'da gerçekleşen Balkan Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler 3000 metre branşında rakiplerini geride bırakan Ömer Amaçtan, milli forma altında ülkemize madalya kazandırdı.

Başarılı atleti tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi ve "Darıca Belediyesi olarak sporun her branşını önemsiyoruz. Gençlerimizin daha fazla sporla uğraşmasını ve ilçemizden yeni şampiyonların yetişmesini arzuluyoruz. Balkan üçüncüsü olan kardeşimiz başta olmak üzere kulüp başkanımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Darıca'da spora yatırımlarımız ve desteğimiz artarak devam edecek" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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