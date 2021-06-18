Darıcalı özel sporcudan iki altın madalya
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Darıcalı özel sporcudan iki altın madalya

Darıcalı özel sporcudan iki altın madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün işitme engelli sporcusu Serhan Çalhan, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün işitme engelli sporcusu Serhan Çalhan, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı.

Spora ve sporcuya desteklerini arttıran Darıca Belediyesi'nin yatırımları meyve vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün işitme engelli sporcusu Serhan Çalhan, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Disk Atma ve Gülle Atma branşlarında birinci olarak iki altın madalya kazandı. Disk Atma dalında 39.38 metre atan Serhan Çalhan birinci olurken gülle atmada da 13.13 metrelik derecesiyle birinci olarak iki farklı branşta altın madalya kazandı ve Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporun her branşına destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek "Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek. Eğitim ve Spor Kulübümüzün ve sporcularımızın elde ettiği başarılar bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her sporcumuzun başarısı bizim için önemli. Ama özel sporcularımızdan olan işitme engelli kardeşimizin elde ettiği başarıya da ayrıca sevindik. Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde özel kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Aynı şekilde sporda da engelleri kaldırarak özel kardeşlerimize destek oluyoruz. İki farklı branşta da birinci olarak altın madalya kazanan ve Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazanan Serhan Çalhan kardeşimizi bir kez daha tebrik ediyor aynı başarıyı Dünya Şampiyonası'nda da bekliyorum" dedi. - KOCAELİ

Darıcalı özel sporcudan iki altın madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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