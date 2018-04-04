Darıcalı Minik Kareteciler Gaziantep'te 3. Oldu

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'na katılan Darıcalı kareteciler 3. oldular.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında 59 ilden bin 260 erkek, 944 kız sporcu mücadele etti. 15 sporcuyla şampiyonaya katılan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, şampiyonadan 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, Gaziantep'teki organizasyonu 3.'lükle tamamladı. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü milli takımlara 7 sporcu göndererek önemli bir başarı elde etti.

Kata ve kumite olmak üzere iki kategoride yapılan şampiyonada kata branşında 12'si ferdi, 6'sı takım halinde kumite branşında ise 38 ferdi dalda madalyalar sahiplerini buldu. Şahinbey Spor Salonunun ev sahipliği yaptığı Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında genel klasmanın ilk sırasında 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yer aldı. 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile 2. sırayı alan Uşak Karate Özlem Spor Kulübü şampiyonanın en çok podyum gören kulübü oldu. - KOCAELİ