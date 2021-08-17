Darıcalı karatecilerden 13 derece
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Darıcalı karatecilerden 13 derece

Darıcalı karatecilerden 13 derece
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 14-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası'nda 6 birincilik, 3 ikincilik ve 4 üçüncülük kazandı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 14-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası'nda 6 birincilik, 3 ikincilik ve 4 üçüncülük kazandı.

Olimpiyatlarda Milli Sporcusu Eray Şamdan ile Türkiye'ye karate branşında ilk altın madalyayı getiren Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, karatede başarısını sürdürüyor. 14-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası'nda 5 ülkeden 550 sporcunun ter döktüğü şampiyonada adeta Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlar elde etti. Yıldızlar, Ümitler ve Gençler kategorisinde turnuvaya katılan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Ferdi Kumitede 6 birincilik, 3 ikincilik ve 4 üçüncülük kazanarak turnuvaya ambargo koydu. Aynı şekilde takımlarda da Yıldız Erkek takımı birinci, Ümit Erkek A Takımı birinci, Ümit Erkek B Takımı üçüncü ve Genç Kız takımı da üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da başarılı sporcuları tebrik ederek, "Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü olarak ne kadar gurur duysak az. Milli Sporcumuz Eray Şamdan ile karatede olimpiyatlarda büyük bir gurur ve sevinç yaşadık. Yeni Eray'lar yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz. Çanakkale Open Karate Turnuvası'nda karate takımımızı ve antrenörlerini elde ettikleri başarıdan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Darıcalı karatecilerden 13 derece

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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