Darıcalı kadınlara ücretsiz hanımeli pazarı müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darıcalı kadınlara ücretsiz hanımeli pazarı müjdesi

Darıcalı kadınlara ücretsiz hanımeli pazarı müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Darıca Belediyesi Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kapalı pazar alanını hafta sonu kadınlara tahsis edeceğini ve Hanımeli Pazarı'nda ücret ödemeden ürünlerini satabileceklerini söyledi.

Darıca Belediyesi Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kapalı pazar alanını hafta sonu kadınlara tahsis edeceğini ve Hanımeli Pazarı'nda ücret ödemeden ürünlerini satabileceklerini söyledi.

Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ve bu yıl 'Benim Elimden Senin Gözünden' teması ile Giyim, El Sanatları Sergisi'nin açılışı, Darıca Sahili'nde gerçekleştirildi. Sergi açılışına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ve eşi Havva Bıyık ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Özdağ, kurs öğreticileri ve kurs öğrencileri katıldı. Darıca Belediyesi folklor ekibinin gösterisinin ardından törende söz alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kurslarımızı açtık, eğitimlerimizi verdik. Sırada ücretiz satışlar var. Sizlere bir müjdem var; Kapalı pazar yerimizin ihalesini yaptık. En geç 3-4 ay içerisinde Darıca Merkez'deki kapalı Pazar yerini cumartesi-pazar günleri hanımlara teslim edeceğiz. Kapalı pazarımıza 'Hanımeli Pazarı' kuracağız. Darıca'mızın kadınları 1 TL işgaliye ücreti ödemeden burada el emeklerinin satışını yapacak ve aile ekonomilerine katkıda bulunacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesilirken Başkan Muzaffer Bıyık, eşi ve davetlilerle birlikte stantları gezerek el emeği göz nuru eserleri incelediler. Yaklaşık 3 bin kursiyerin eğitim gördüğü KİGEM'de kursiylerlerin yaklaşık 8 aylık çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler oldukça beğeni topladı. Protokol bütün stantları tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. KİGEM yılsonu sergisi Darıca sahilinde 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek. - KOCAELİ

Darıcalı kadınlara ücretsiz hanımeli pazarı müjdesi
Darıcalı kadınlara ücretsiz hanımeli pazarı müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Darıcalı kadınlara ücretsiz hanımeli pazarı müjdesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 17:07:25. #1.15#

title