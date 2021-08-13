Darıca Tuzla Caddesi'nde yol konforu arttırılıyor

Darıca ilçesinde birçok önemli üstyapı hizmetini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Tuzla Caddesi'nde çalışmalarını yürütüyor.

Darıca ilçesinde birçok önemli üstyapı hizmetini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Tuzla Caddesi'nde çalışmalarını yürütüyor. Darıca ilçesinin önemli caddelerinden birisi olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Tuzla Caddesi'nde kısmi yol onarımları yapılarak yol konforu arttırılıyor.

BOZUK KISIMLAR ONARILIYOR

Tuzla Caddesi'ndeki üstyapı çalışmaları kapsamında yolun bozuk kısımları ilk olarak trimer kazısı ile kaldırılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri daha sonrasında çalışma yapılan kısımlara binder ve aşınma asfalt tabakalarını seriyor.

TRAFİĞİN AKIŞI ENGELLENMİYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçenin önemli bir güzergahında yer alan caddedeki üstyapı çalışmalarını trafiği engellemeyecek şekilde gerçekleştiriliyor. Bunun için yolun trafiğe açık kısımları dubalarla ayrılarak trafiğin akışı sağlanıyor.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Çalışmaların kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden bölge sakinleri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Vatandaşlar caddelerinin ilçede çok sıklıkla kullanıldığını, hayata geçirilen düzenlemenin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirmelerini sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre