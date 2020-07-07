Darıca Trafik Eğitim Parkı tamamlanıyor Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi'nde yapımı son aşamaya gelen Trafik Eğitim Parkının yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte hizmete açılması planlanıyor.

Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi'nde yapımı son aşamaya gelen Trafik Eğitim Parkının yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte hizmete açılması planlanıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, beraberinde Darıca Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte, Sırasöğütler Mahallesi'nde çalışmalarda son aşamaya gelinen Trafik Eğitim Parkı'nı inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Bıyık, Trafik Eğitim Parkı'nın yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte açılmasının planlandığını söyledi. Trafikteki kaza ve ihlalleri en aza indirmek adına çocukların trafik konusunda eğitimlerini sağlamak ve daha bilinçli bir nesil olmaları için çalıştıklarını kaydeden Başkan Bıyık, Milli Eğitim ile birlikte ortak çalışma yapılacağını ve işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Darıca Sırasöğütler Mahallesinde yaklaşık 4,5 bin metrekare alanda inşası devam eden ve son aşamaya gelinen Trafik Eğitim Parkı'nda, çocuklara trafik eğitimleri verilecek. Trafik Eğitim Parkı'nda, sürüş parkuru, bisiklet parkuru, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalize kavşak, kontrolsüz kavşak, döner kavşak, hemzemin geçit, tünel, kasisli yol, otobüs durakları, alt geçit ve üst geçit gibi trafikte önem arz eden alanlar bulunacak. Ayrıca Trafik Eğitim Parkı'nda çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ile kafeterya ve mescit gibi bölümler de proje kapsamında hizmete açılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA