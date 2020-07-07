Darıca Trafik Eğitim Parkı tamamlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Darıca Trafik Eğitim Parkı tamamlanıyor

Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi'nde yapımı son aşamaya gelen Trafik Eğitim Parkının yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte hizmete açılması planlanıyor.

Darıca Trafik Eğitim Parkı tamamlanıyor
07.07.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:44

Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi'nde yapımı son aşamaya gelen Trafik Eğitim Parkının yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte hizmete açılması planlanıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, beraberinde Darıca Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte, Sırasöğütler Mahallesi'nde çalışmalarda son aşamaya gelinen Trafik Eğitim Parkı'nı inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Bıyık, Trafik Eğitim Parkı'nın yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte açılmasının planlandığını söyledi. Trafikteki kaza ve ihlalleri en aza indirmek adına çocukların trafik konusunda eğitimlerini sağlamak ve daha bilinçli bir nesil olmaları için çalıştıklarını kaydeden Başkan Bıyık, Milli Eğitim ile birlikte ortak çalışma yapılacağını ve işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Darıca Sırasöğütler Mahallesinde yaklaşık 4,5 bin metrekare alanda inşası devam eden ve son aşamaya gelinen Trafik Eğitim Parkı'nda, çocuklara trafik eğitimleri verilecek. Trafik Eğitim Parkı'nda, sürüş parkuru, bisiklet parkuru, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalize kavşak, kontrolsüz kavşak, döner kavşak, hemzemin geçit, tünel, kasisli yol, otobüs durakları, alt geçit ve üst geçit gibi trafikte önem arz eden alanlar bulunacak. Ayrıca Trafik Eğitim Parkı'nda çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ile kafeterya ve mescit gibi bölümler de proje kapsamında hizmete açılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti Haber
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin Haber
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi Haber
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Arya'nın feryadı: Biri beni aradı, tecavüz edip öldüreceğini söyledi; savcılık serbest bıraktı
Arya'nın feryadı: Biri beni aradı, tecavüz edip öldüreceğini söyledi; savcılık serbest bıraktı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho 'Çok beğendim' dedi
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho "Çok beğendim" dedi
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi
Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Mabel Matiz Ebru Gündeş Gonca Vuslateri
Spor Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Bodrum Temmuz Oyunlar
Şu an buradasınız: Darıca Trafik Eğitim Parkı tamamlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 12:05:58. #1.15#
title