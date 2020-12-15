Darıca sahilindeki restoranda imalatlar tamamlandı
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Darıca sahilindeki restoranda imalatlar tamamlandı

15.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:38
Darıca sahilindeki restoranda imalatlar tamamlandı

Darıca sahil parkının giriş kısmına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce inşa edilen modern restoran, çok kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak.

Darıca sahil parkının giriş kısmına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce inşa edilen modern restoran, çok kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, mavi ile yeşilin muhteşem ahengini yansıtan alanları ile bölgenin cazibe merkezlerinden birisi oldu. Vatandaşlar için her şeyin düşünüldüğü sahil parkının, birinci etap girişinin karşındaki bina yıkılarak Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yeni modern bir restorana dönüştürüldü. İnşasının tamamen tamamlandığı modern restoran, iç kısımdaki ufak işlerinden sonra yakın zamanda vatandaşlara hizmet vermeye hazır olacak.

Çalışma dahilinde yaklaşık 300 metrekare kenetli çatı yapımı, zemin ve duvar seramik imalatları, tente, iç mekan iklimlendirme, asma tavan, sıhhi tesisat, su gider bağlantıları, sert zemin ve çatı yağmur olukları imalatlarının yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi kapsamında tüm işlerin bitirildiği restoranda sadece giriş kapısının kaplama işi yapılacak. Restoranın iç kısmında ise mobilyaların yerleştirilmesi gerçekleştirilecek. - KOCAELİ

Darıca sahilindeki restoranda imalatlar tamamlandı
Darıca sahilindeki restoranda imalatlar tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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