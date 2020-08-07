Darıca Sahil Parkı'na yeni restoran binası Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 1. etap giriş kısmının karşısında yer alan eski askeri bina yıkılarak yerine restoran inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, bölgenin cazibe merkezi oldu. Vatandaşlar için her şeyin düşünüldüğü sahil parkına bu kez, 1. etap girişi karşısında bulunan eski bina yıkılarak Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yeni restoran yapılıyor.

BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ

Yeşil alanları koruyan ve çoğalması için önemli projelere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'nı Temmuz ayında vatandaşların hizmetine sundu. Bölgenin cazibe merkezi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 1. etabının karşısında bulunan eski bina da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

İNŞASI DEVAM EDİYOR

Eski bina istenilen ihtiyaca cevap vermediği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yıkıldı. Sahil Parkı'na gelen vatandaşların yararlanabileceği bir restoran ihtiyacını göz önünde bulundurulan Büyükşehir ekipleri, eski askeri binanın yıkımını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri restoran yapım çalışmalarına başladı.

YENİ BİNA İNŞA EDİLİYOR

Yıkılan alan toplam bin 790 metrekare alanı kapsıyor. 150 metrekare açık alanı olan bina 450 metrekare kapalı oturma alanına sahip. Binanın sahile 100 metre kıyı şeridi bulunuyor. İnşası devam eden bina içerisinde ayrıca bay bayan mescit ve wc bulunuyor.

Kaynak: Bültenler