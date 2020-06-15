Darıca Sahil Parkı'na estetik dokunuş Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'na profesyonel ressamlar tarafından üç boyutlu resimler çizildi, estetik açıdan zenginlik sağlandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesiyle Gebze Eskihisar Sahili'ni birleştiren Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, şehrin yeni cazibe merkezlerinden birisi haline geliyor. İçerisinde hobbit evlerinden çocuk oyun alanlarına kadar birçok sosyal donatının da bulunduğu sahil parkında, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından üç boyutlu (3D) resimler çizildi. Duvarlara çizilen resim uygulamaları, parkı görsel ve estetik acıdan zenginleştirdi.

GÜZELLİK VE ESTETİK KATTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar şehrin birçok noktasına resim uygulama çalışması yaparak görsel ve estetik anlamda zenginleşme sağladı. "Güzel Şehrim Kocaeli Projesi" kapsamında yapılan resim uygulama çalışması, yakın zamanda tamamlanan Darıca Şehir Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'na da uygulandı. Profesyonel ressamlar tarafından akrilik dış cephe boyası ile çizilen resimler, sahil parkına güzellik ve estetik zenginlik kattı. Doğa, manzara ve çeşitli hayvan figürlerinin konu edildiği resim uygulamaları kısa sürede tamamlandı.

ŞEHİR ESTETİĞİ ZENGİNLEŞİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Güzel Şehrim Kocaeli Projesi" kapsamında il genelindeki meydan, bulvar, köprü ve caddelerin duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları yapılıyor. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamalarıyla şehrin dikkat çekici önemli alanları estetik açıdan zenginleştiriliyor.

Kaynak: Bültenler