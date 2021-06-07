Darıca'nın spordaki başarısı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darıca'nın spordaki başarısı sürüyor

Darıca'nın spordaki başarısı sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Amaçtan, Bursa'da gerçekleşen 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 300 metre ve 500 metre yarışlarında Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Amaçtan, Bursa'da gerçekleşen 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 300 metre ve 500 metre yarışlarında Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün spordaki başarısı artarak devam ediyor. Hafta sonu Bursa'da gerçekleşen 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Amaçtan, 300 metre ve 500 metre yarışlarında Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularından İrem Usta, Uzun Atlama branşında Türkiye 3'üncüsü ve İpek Usta ise 100 Metrede Türkiye 4'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri derecelerle Romanya'da yapılacak Milletler Kupası ve Balkan Büyükler Şampiyonası ile 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak ettiler.

Başarılı sporcuları tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak spora desteğimiz artarak devam edecek. Eğitim ve Spor Kulübümüzün elde etiği başarılar bizi mutlu ediyor. Hafta sonu gerçekleşen yarışlarda sporcularımızı elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Kulüp başkanı ve antrenörlerimizle birlikte sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Darıca'nın tam anlamıyla bir spor şehri olması için yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı
'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı
Dünyanın en güzel atleti olarak gösterilen Alica Schmidt, cesur spor kıyafetiyle ortalığı salladı
Dünyanın en güzel atleti olarak gösterilen Alica Schmidt, cesur spor kıyafetiyle ortalığı salladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Darıca'nın spordaki başarısı sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 19:13:18. #1.13#

title