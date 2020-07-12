Darıca'nın dev spor salonunda iç mekan işleri hızlandı Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca'da inşa ettiği 1800 kişilik dev spor salonunun dış mekanları ve cephelerinde traverten kaplama işleri başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca'da inşa ettiği 1800 kişilik dev spor salonunun dış mekanları ve cephelerinde traverten kaplama işleri başladı.

Darıca'da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Darıca'daki ve civar ilçelerdeki binlerce gencin yararlanacağı dev spor salonunun dış mekanlarına ve cephelerinde traverten kaplamasına başlandı. İç mekanların inşaatında da hızla ilerleyen ekipler, epoksi (yüzeyin düz olması için kullanılan ve hızla beton gibi sertleşen bir yapı malzemesi) zemin kaplamasının alt katmanlarının imalatına devam ederken asma tavan işlerine başladı.

Darıca'da inşa edilen spor salonunda bin 800 kişilik seyirci tribünü olacak. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkan verecek. Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak.

Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak. Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-lavabo alanları, engelli soyunma odaları ve depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay hattı SekaPark alanında yaya ulaşımını kolaylaştırmak için yapımına başlanılan yaya üst geçidinde çalışmalar sürdürüyor. Çalışmaları sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yaya üst geçidinin ayakları için ilk kazık imalatına başladı. Sekapark İstasyon Durağı'nın hemen yanına inşa edilecek yaya üst geçidi, 88 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde, iki açıklıklı ve çelik malzemeden inşa edilecek. Yaya üst geçidinde engelliler için asansör de bulunacak.

Sekapark Tramvay Durağı'nın yanına inşa edilecek olan yaya üst geçidinin yanı sıra Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü istasyon duraklarının yanına da yaya üst geçidi inşa edilecek. Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü tramvay duraklarının hemen yanına inşa edilecek olan üst geçitlerden birisi 63.40 metre uzunluğunda, 3.35 metre genişliğinde diğeri de 43.85 metre uzunlukta, 3.35 metre genişliğe sahip olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA