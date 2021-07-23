Darıca Körfez Caddesi'nde üstyapı çalışması
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Darıca Körfez Caddesi'nde üstyapı çalışması

Darıca Körfez Caddesi'nde üstyapı çalışması
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Kocaeli genelinde üstyapı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarla vatandaşların yol konforunu arttırıyor.

Kocaeli genelinde üstyapı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarla vatandaşların yol konforunu arttırıyor. Bu kapsamda Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Körfez Caddesi'nin bir kısmında da üstyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

YOL YENİLEME VE KALDIRIM İMALATI YAPILACAK

Üstyapı çalışması Körfez Caddesi'nin Eskişehir Caddesi kesişimindeki kısımdan Darıca Millet Bahçesi B Kapısı arasında gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında PMT serimi gerçekleştirildi. Çalışma dahilinde daha sonra binder ve aşınma asfalt tabakalarının serimi yapılacak. İş kapsamında ayrıca yayaların rahat bir şekilde yürüyebilmesi için kaldırım imalatı gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre

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