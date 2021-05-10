Darıca Kızılay'dan Anneler Günü'nde anlamlı etkinlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darıca Kızılay'dan Anneler Günü'nde anlamlı etkinlik

Darıca Kızılay'dan Anneler Günü'nde anlamlı etkinlik
Bültenler - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Darıca Şubesi Kadın Kolları yönetimi ve gönüllüleri anneler gününde şehit annelerini ziyaret etti.

Türk Kızılay Darıca Şubesi Kadın Kolları tarafından yapılan etkinlikte, Darıca Bölgesinde yaşayan şehit annelerine Anneler Günü'ne özel hazırlanan hediyelikler teslim edildi.

Türk Kızılay Darıca Şubesi Kadın Kolları Yönetimi ve Gönüllüleri yaptığı açıklamada; vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla andıklarını belirterek, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladıklarını ifade etti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Diego Gökhan Töre Serdar Aziz Samet Aybaba Ali Tandoğan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Darıca Kızılay'dan Anneler Günü'nde anlamlı etkinlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 10:36:20. #1.15#

title