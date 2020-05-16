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Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, TFF 3'üncü Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nde futbolcuların, teknik heyetin ve kulüp çalışanlarının COVID-19 testleri yapılırken, bir futbolcunun sonucu pozitif çıktı.

Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
16.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:05

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, TFF 3'üncü Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nde futbolcuların, teknik heyetin ve kulüp çalışanlarının COVID-19 testleri yapılırken, bir futbolcunun sonucu pozitif çıktı. Futbolcu hastanede yapılan kontrolün ardından izolasyona alındı. 

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nde futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına 12 Mayıs günü COVID-19 PCR testi yapıldı. Testler sonuçlanırken, bir futbolcunun testi pozitif çıktı. Hastanede yeniden testi yapılan futbolcu daha sonra Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta izolasyona alındı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüpte COVID-19 salgınıyla ilgili tüm önlemlerin alındığı belirtildi ve şu ifadeler yer aldı: "Darıca Gençlerbirliği Kulübümüz ve başkanımız COVID-19 salgınının ülkemize yayılmaya başladığı ilk günden bu yana izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına azami dikkat göstermiş, gerekli tüm tedbirler alınmış, tesis düzenli olarak dezenfekte edilmiş, maske, eldiven ve dezenfektanın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sürekli olarak kontrol edilerek eksiklikleri giderilmiştir. Tüm oyuncularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza 12 Mayıs tarihinde yapılan COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve takımımız futbolcularından 1 kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu'nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri uygulanmıştır. Yapılan test sonuçlarının gelmesi ile birlikte başkanımız Arif Gülen tesislerimize gelerek test sonuçlarını kendisi açıklamış ve bu süreçte futbolcularımızı yalnız bırakmayarak yanlarında olmuş, tesislerde uygulanan izolasyon süreci ve futbolcuların ihtiyaçları ile bizzat ilgilenmiştir. Testi pozitif çıkan futbolcumuza İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından izolasyon süreci başlatılmış kendisi İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak önce pandemi hastanesine götürülerek yeni testi uygulanmış ve ardından Sağlık Bakanlığının belirlediği KYK izolasyon merkezine götürülmüştür. Tesislerimizde Başkanımız Arif Gülen'in talimatı ile tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımız izole edilerek yeni test sonuçlarını beklemektedir. Yeni test sonuçları gelene kadar takımımız çalışmalarını durdurmuş ve bu süreci başka vakaya rastlamadan atlatmak için gerekli tüm tedbirleri almıştır."


Kaynak: DHA

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