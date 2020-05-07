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Darıca Gençlerbirliği lig hazırlıklarına yarın başlıyor

Darıca Gençlerbirliği lig hazırlıklarına yarın başlıyor
07.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:56

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ligin hazırlıklarına yarın başlayacağını duyurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ligin hazırlıklarına yarın başlayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TFF'nin 12 Haziran'da liglerin başlaması kararının ardından Darıca Gençlerbirliği cuma günü toplanma kararı aldı.

Kararın açıklanmasının hemen akabinde tesislerde teknik heyet ile bir araya gelen Kulüp Başkanı Arif Gülen, cuma günü saat 10.00'da takımın toplanarak antrenmanlara başlaması kararını aldı.

Başkan Gülen, evlerinde bulunan futbolcular ile video konferans yöntemi ile görüşerek alınan kararı ve sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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