Darıca Gençlerbirliği: 1-1
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Darıca Gençlerbirliği: 1-1

04.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:15
Darıca Gençlerbirliği: 1-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Can Cengiz (xx), Anıl Küçükaraca (xx), Tahir Yalçın (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Hayrullah (x), Kutay (x), Berkay (xx), Cemal (x), Fatih (xx) (Dk. 63 Cem x), Serhat (x), Mert (xx), Anıl Gir (xx), Yakup (x) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Anıl Küçükaraca (xx), Tahir Yalçın (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Hayrullah (x), Kutay (x), Berkay (xx), Cemal (x), Fatih (xx) (Dk. 63 Cem x), Serhat (x), Mert (xx), Anıl Gir (xx), Yakup (x) (Dk. 75 Anıl Arıcıoğlu x), Ali Han (xx)DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Alper (xx) - Samet (xx) (Dk. 81 Hüseyin), Yusuf (xxx), Fahrettin (xx), Berat (xx) (Dk. 65 Faik x), Selman (xxx) (Dk. 60 Onuray x), Metin (xx), Emre (xx), Baha (xx) (Dk. 61 Ahmet x), Erdem (xx), Furkan (xx) (Dk. 78 Çağrı x)GOLLER: Dk. 20 Cemal (Fethiyespor), Dk. 47 Selman (Darıca GB)SARI KARTLAR: Berkay, Cem, Kutay (Fethiyespor)KIRMIZI KART: Hayrullah (Fethilespor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftaya lider giren Fethiyespor, evinde Darıca Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak zirveyi Nazilli Belediyespor'a kaptırdı.

Ev sahibi ekip maçın 20'nci dakikasında Cemal'in golüyle öne geçti ve ilk devre 1-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Darıca Gençlerbirliği 47'nci dakikada Selman'ın golüyle tabelayı eşitledi. Kalan dakikalarda iki takım da skor üretemedi ve 1'er puana razı oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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