Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hemşireler Günü etkinliği Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Hemşireler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Hemşireler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastane bahçesinde düzenlenen programda konuşan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, tüm hemşirelerin Dünya Hemşireler Gününü kutladığını belirterek, hemşirelerin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede önemli rol üstlendiklerini ifade etti.

"Normalleşme sürecine yavaş yavaş geçiyoruz. Darıca olarak iyi bir duruma geldik ve bunda hepinizin katkısı var." diyen Karaman, hemşireleri hastanede ziyaret etmenin, yanlarında olmanın sevindirici olduğunu kaydetti.

Başhekim Mustafa Güneş ise kendilerini yalnız bırakmayan ilçe protokolüne teşekkür ederek, "Sizlerin burada olması bizlere ayrı bir değer katıyor." dedi.

Program, sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler ve karanfil verilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Darıca Emniyet Müdürü Şaheser Alaca, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay da katılım sağladı.

Kaynak: AA