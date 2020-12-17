Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede

17.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:13
Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede

KOCAELİ'nin Darıca Belediyesi, herkes dilediği zaman kitap okuyabilsin diye dijital kütüphane uygulamasını hayata geçirdi.

KOCAELİ'nin Darıca Belediyesi, herkes dilediği zaman kitap okuyabilsin diye dijital kütüphane uygulamasını hayata geçirdi. 'Darıca Okuyor' uygulaması sayesinde yaklaşık 30 bin kitaba ulaşılabilecek.

Darıca Belediyesi, kitapseverler için yeni bir uygulamaya imza attı. Herkesin istediği zaman, istediği kitabı okuyabilmesi için dijital kütüphane uygulaması başlattı. Kitapseverler cep telefonları ya da tabletlere indirdikleri uygulama sayesinde yaklaşık 30 bin kitaba ulaşabilecek. Dijital kütüphane ile kitapseverler istedikleri kitabı okuma şansı bulacak.

Projeyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Eğitim ve okuma yaşam boyu süren bir alandır. Biz de Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman diledikleri her yerde bir tıkla okumalarına katkı sağlamak amacıyla 'Darıca Okuyor' uygulamasıyla dijital kütüphane projemizi hayata geçirdik. Darıcalı vatandaşlarımız artık bu uygulama ile hızlı ve kolay bir şekilde diledikleri zaman, diledikleri yerde kitap okuyup, bilgiye ulaşabilecek" diye konuştu.28 KATEGORİDE YAKLAŞIK 30 BİN KİTAP

Darıca Okuyor uygulaması ile okuyucular, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere 28 konu başlığı altında yaklaşık 30 bin kitaba istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekler. Kitapseverler ayrıca uygulama aracılığıyla kendilerine kitaplık oluşturabilecekler. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla eğitim videolarının da yer alacağı uygulamada diyetisyen ve aile danışmanlığı gibi alanlarda da eğitici ve bilgilendirici videolar yer alacak.


Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede
Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede
Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

İlgili Haberler

Midyatlı şehidin adı, 4 bin kitaplı kütüphanede yaşayacak
Midyatlı şehidin adı, 4 bin kitaplı kütüphanede yaşayacak
Safranbolu'ya dijital çağa uyumlu yeni nesil kütüphane kazandırılıyor
Safranbolu'ya dijital çağa uyumlu yeni nesil kütüphane kazandırılıyor
Kocaeli'de dijital kütüphane devri başladı
Kocaeli'de dijital kütüphane devri başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Uğur Yücel Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Ryan Babel Ersun Yanal Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Çocuk İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Darıca'de 30 bin kitap dijital kütüphanede | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:13:56. #1.15#
title