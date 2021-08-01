Darıca'dan Manavgat'a yardım tırı
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Darıca'dan Manavgat'a yardım tırı

Darıca'dan Manavgat'a yardım tırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Darıca Kızılayı işbirliğinde, yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Manavgat'a yardım tırı gönderildi.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Darıca Kızılayı işbirliğinde, yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Manavgat'a yardım tırı gönderildi.

İçerisinde su, gıda maddesi ve hayvanlar için yem kolilerinin yer aldığı yardım tırı dualarla Manavgat'a uğurlandı. "Canımız yanıyor, ateşi birlikte söndürelim" sloganıyla başlatılan kampanya sonrası toplanan malzemeler yardım tırına yüklenerek Manavgat'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yangınlar nedeniyle üzgün olduklarını ifade ederek, yaraları hep birlikte dayanışma içerisinde saracaklarını söyledi. Darıca ailesi olarak Manavgat başta olmak üzere, yangından etkilenen tüm vatandaşların acısını paylaştıklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Çıkan yangınlar ciğerimizi yaktı. İnşallah kısa sürede yangınlar son bulur. Darıca olarak yardım tırımızı Manavgat'a uğurluyoruz. Hep birlikte yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. - KOCAELİ

Darıca'dan Manavgat'a yardım tırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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