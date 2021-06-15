Darıca'daki Önemli Caddelerde Yol Onarımı Yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darıca'daki Önemli Caddelerde Yol Onarımı Yapılıyor

Darıca'daki Önemli Caddelerde Yol Onarımı Yapılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Şehir genelinde vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında caddelerin bozulan kısımlarında yol onarımı gerçekleştiriyor.

Şehir genelinde vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında caddelerin bozulan kısımlarında yol onarımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstasyon, Atatürk ve Aşık Veysel Caddelerinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından onarım yapılarak yol konforu arttırılıyor.

BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Gebze bölgesindeki üstyapı çalışmalarında yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aynı anda birçok noktada üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için Darıca ilçesi İstasyon Caddesi'nin bozuk olan bir kısmına binder ve aşınma tabakası asfaltı serildi. Ayrıca Atatürk Caddesi'nde trimer kazısı sonrası asfalt serimi yapılırken Aşık Veysel Caddesi'nde bozuk olan kısımların onarımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Merih Demiral Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Darıca'daki Önemli Caddelerde Yol Onarımı Yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 13:22:45. #1.14#

title