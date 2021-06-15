Darıca'daki önemli caddelerde yol onarımı yapılıyor

Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstasyon, Atatürk ve Aşık Veysel Caddelerinde yol onarımı gerçekleştiriyor.

Şehir genelinde vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında caddelerin bozulan kısımlarında yol onarımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstasyon, Atatürk ve Aşık Veysel Caddelerinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından onarım yapılarak yol konforu arttırılıyor.

BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Gebze bölgesindeki üstyapı çalışmalarında yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aynı anda birçok noktada üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için Darıca ilçesi İstasyon Caddesi'nin bozuk olan bir kısmına binder ve aşınma tabakası asfaltı serildi. Ayrıca Atatürk Caddesi'nde trimer kazısı sonrası asfalt serimi yapılırken Aşık Veysel Caddesi'nde bozuk olan kısımların onarımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler