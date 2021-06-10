Darıca'da yeni şampiyonlar yetişecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darıca'da yeni şampiyonlar yetişecek

Darıca'da yeni şampiyonlar yetişecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Darıca Belediyesi bünyesinde bulunan erkekler ve bayanlara yönelik spor salonları ve havuzlarda yeni kayıtlar başladı.

Darıca Belediyesi bünyesinde bulunan erkekler ve bayanlara yönelik spor salonları ve havuzlarda yeni kayıtlar başladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla spor yatırımları hız kazanırken erkekler ve bayanlar yüzme havuzlarıyla spor salonları korona virüs tedbirleri kapsamında açıklanan normalleşme kararlarının ardından yeniden hizmet vermeye başlıyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde hizmet veren yüzme havuzları ve spor salonlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün profesyonel eğitmenleri eşliğinde fıtness, karate, muay thai, tekwando, boks branşlarına start veren spor kulübü, yeni şampiyonlar yetiştirmek için spora ilgi duyanları bekliyor. Hem erkekler hem bayanlar havuzlarının altında yeni spor salonları inşa edilirken Darıcalı gençlerin modern mekanlarda spor yapmaları sağlandı.

Deniz Yıldızları Lisesi altında bulunan erkekler yüzme havuzu ve Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Lisesi altında bulunan bayanlar havuzu olarak bayanlara ve erkeklere ayrı olarak hizmet veren yüzme havuzlarında ise bütün hazırlıklar tamamlandı. Yüzme bilmeyen kalmasın sloganıyla kayıtların alınmaya başlandığı yüzme havuzlarında eğitimler ise korona virüs tedbirleri kapsamında açıklanacak genelgeyle birlikte başlayacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da spor yapmak isteyen gençlere çağrıda bulunarak, "Darıca Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu her zaman önemsiyoruz. Gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak için modern spor salonları inşa ettik. Hem bayanlar hem erkeklere yönelik hizmet veren spor salonlarımız ve yüzme havuzlarımıza ilgi duyan herkesi bekliyoruz. Ayrıca yeni şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz bünyesinde yetişen gençler birçok branşta Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde ederek ilçemizin gururu oldular. Yeni Eray'lar, Oğuzhan'lar, Alper'ler yetiştirmek en büyük amacımız" diye konuştu. - KOCAELİ

Darıca'da yeni şampiyonlar yetişecek
Darıca'da yeni şampiyonlar yetişecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Floyd Mayweather'in Logan Paul karşısında çaresizliğini dile getirdiği anlar milyonlarca etkileşim aldı
Floyd Mayweather'in Logan Paul karşısında çaresizliğini dile getirdiği anlar milyonlarca etkileşim aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Şeyma Subaşı Selçuk Balcı İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Okay Yokuşlu Merih Demiral Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Darıca'da yeni şampiyonlar yetişecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 16:10:37. #1.15#

title