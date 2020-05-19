Darıca?da üstü açık otobüsle 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı
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Darıca?da üstü açık otobüsle 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı

Darıca'da üstü açık otobüsle 19 Mayıs coşkusu her yere taşındıKOCAELİ Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle üstü açık otobüs ile şehir turu atarak, vatandaşların bayramını kutladı.

Darıca?da üstü açık otobüsle 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı
19.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:50

Darıca'da üstü açık otobüsle 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı

KOCAELİ Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle üstü açık otobüs ile şehir turu atarak, vatandaşların bayramını kutladı. Balkonlara ve bahçelere çıkan vatandaşlar Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Darıca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların evlerine 19 Mayıs coşkusunu götüren Darıca Belediyesi, üstü açık otobüs ile sokak sokak gezerek marşlar eşliğinde 19 Mayıs'ı kutladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte otobüsten vatandaşları selamladı. Pencere, balkon ve bahçelere çıkan vatandaşlar Türk bayraklarıyla coşkuya eşlik etti. 

19 Mayıs'ın Türk milletinin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlarımızın moralini yükseltmek ve 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamak için otobüsümüzle şehir turu attık. 19 Mayıs Türk milleti için önemli bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce Samsun'a doğru yola çıkarak yaktığı bağımsızlık ateşi bugün de aynı kararlılıkla yanıyor. Bugün aynı coşkuyu mahallelerimizde vatandaşlarımızla yaşıyoruz." diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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