SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Darıca'da semt pazarları Cuma günü kurulacak - Ekonomi
Darıca, Ekonomi

Darıca'da semt pazarları Cuma günü kurulacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını nedeniyle Darıca Belediyesi tarafından ilçede kurulan semt pazarlarının Cuma günü aynı yerlerinde kurulması kararı alındı.

15.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:24
Darıca'da semt pazarları Cuma günü kurulacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını nedeniyle Darıca Belediyesi tarafından ilçede kurulan semt pazarlarının Cuma günü aynı yerlerinde kurulması kararı alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edeceğinin açıklandı. Kararın ardından Darıca Belediyesi'nden vatandaşların mağdur olmaması için hafta sonu kurulan semt pazarlarının Cuma günü aynı yerlerinde kurulacağı duyuruldu. Buna göre Cumartesi günü Kazım Karabekir Mahallesi'nde kurulan Cumartesi pazarı ile Pazar günü Emek Mahallesi'nde kurulan Pazar pazarı, Cuma günü mevcut yerlerinde kurulacak.

Kararı değerlendiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi üzerine hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yeni bir uygulama başlattık. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte el ele vererek aşacağız. Vatandaşlarımızdan da pazarlara maskesiz çıkmamalarını ve pazarda sosyal mesafe kuralına uymalarını özellikle rica ediyoruz. Bizler zabıta ekiplerimizle pazarların girişinde maske dağıtımı gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye'nin önde gelen firması, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen firması, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Tofaş üretime başlama tarihini 2 hafta erteledi Ekonomi
Tofaş üretime başlama tarihini 2 hafta erteledi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti Ekonomi
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL'lik yardım yapılacak Ekonomi
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL'lik yardım yapılacak
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı
Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı
Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi...
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Ebru Polat Demet Akalın İçişleri Bakanı
Spor Falcao Rüştü Reçber Lionel Messi Radamel Falcao Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Milli
Şu an buradasınız: Darıca'da semt pazarları Cuma günü kurulacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 14:05:35. #1.14#
title