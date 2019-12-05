Darıca'da polisler KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı

05.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:00

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.



Kocaeli Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü görevlileri ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kadın polisler, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bir alışveriş merkezinde broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.



Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen ve ilçe emniyet müdür yardımcısı Faruk Bilen'in de katıldığı etkinlikte, vatandaşlar, kadın şiddetine tepki amacıyla ellerini boyayarak baskı resim alanına el izlerini bıraktı.



Hasret Dağlı isimli genç kız, cep telefonundaki KADES uygulamasından acil durum sinyali gönderdi. Polis ekipleri, yardım çağrısından 3 dakika sonra olay yerine geldi.

Vatandaşlar uygulamanın çok yararlı olduğunu belirterek, KADES uygulamasını tanıtan Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA