Darıca'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
15.02.2021 08:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:06
Darıca ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Darıca ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Nenehatun Mahallesi Tür Sokak'da bir arsada ahşap garajda bulunan Metehan Kayacı'ya ait otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Evinin penceresinden aracının yandığını gören Kayacı, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal