Darıca'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Darıca'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

15.02.2021 08:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:06
Darıca'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Darıca ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Darıca ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Nenehatun Mahallesi Tür Sokak'da bir arsada ahşap garajda bulunan Metehan Kayacı'ya ait otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Evinin penceresinden aracının yandığını gören Kayacı, itfaiyeye haber verdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Buse Varol Demet Özdemir
Spor Ömer Ali Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Darıca'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 08:06:33. #1.14#
title