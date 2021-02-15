Darıca'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Darıca ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Nenehatun Mahallesi Tür Sokak'da bir arsada ahşap garajda bulunan Metehan Kayacı'ya ait otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Evinin penceresinden aracının yandığını gören Kayacı, itfaiyeye haber verdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal