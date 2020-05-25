Darıca'da, market çalışanlarına 'Covid-19' testi KOCAELİ Darıca'da, tüm market çalışanlarına, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Covid-19' testi yapılmaya başlandı.

KOCAELİ Darıca'da, tüm market çalışanlarına, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Covid-19' testi yapılmaya başlandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki market çalışanlarına, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olunan 3 günlük sürede İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Covid-19' testi yapılıyor. Darıca Sağlık Müdürlüğü'ne ait Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki binanın zemin katında alınan sürüntü örnekleri, laboratuvara gönderilirken, PCR testi ile sonuçlar belirleniyor. Yapılan virüs tarama çalışmaları hakkında bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, "Burada şu anda esnafımızı tarıyoruz. Berberleri, fırıncıları, zabıta personelini, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ve Kızılay'ın taramasını bitirdik. Bundan sonraki süreçte pazarcı esnafını, eczacılarımızı ve market çalışanlarımızın hepsinin taramasını bitireceğiz. Darıca şu anda nisan ayına göre çok iyi durumda. Tabi ki bu bittiği anlamına gelmiyor. Bir süre daha bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sosyal mesafemizi koruyarak, yeni bir normalleşme dönemine girip o şekilde devam edeceğiz. Günlük ortalama 150'ye yakın test yapıyoruz. Haziranın başına kadar bu şekilde devam edecek. Bizim bir ekibimiz de dışarıda pozitif hastaların temaslılarından sürüntü örnekleri topluyor" dedi.

Kaynak: DHA