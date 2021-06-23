Darıca'da kurban pazar alanı satışları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Darıca'da kurban pazar alanı satışları başladı

Darıca'da kurban pazar alanı satışları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Darıca Belediyesi, kurban pazarı satış alanlarının fiyatlarını belirledi.

Darıca Belediyesi, kurban pazarı satış alanlarının fiyatlarını belirledi. 65, 100 ve 200 metrekare olarak belirlenen kurban satış alanları için kura çekimi 2 Temmuz'da noter huzurunda yapılacak.

Darıca'da kurulacak olan kurbanlık satış alanında altyapı çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, satış alanının fiyatlarını da belirledi. 65, 100 ve 200 metrekare olarak belirlenen kurban satış alanları için kura çekimi ise 2 Temmuz Cuma günü saat 16.00'da Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak. Kurban satış alanı almak isteyen vatandaşların, Darıca Belediyesi'ne müracaat ederek, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 24.00'a kadar belirlenen bankaya ücretlerini yatırmaları gerekiyor. İlgilenen vatandaşların kurban pazarı satış alanları ve fiyatları için 0541 461 82 55 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.

Çalışmalar tamamlanıyor

Öte yandan Darıca'da kurulacak olan kurban satış alanı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kurban satış alanında duş, mescit, tuvalet ve büfe gibi alanlar bulunacak. Halkın daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban alım işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için alanda, veteriner eşliğinde sürekli kontroller yapılacak. Özellikle sineklere karşı da etkin bir mücadele yürütecek olan ekipler her gün alanı ilaçlayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Angela Merkel Boris Johnson Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hande Erçel Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Darıca'da kurban pazar alanı satışları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 12:21:48. #1.15#

title