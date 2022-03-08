Darıca'da kulaçlar Çanakkale destanı için atılacak

ÇANAKKALE (İHA) - Darıca Belediyesi tarafından, '18 Mart Çanakkale Zaferi Yüzme Şampiyonası' düzenlenecek.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Darıca Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi Yüzme Şampiyonası düzenlenecek. Darıca Belediyesi Erkekler Havuzunda 19 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak şampiyonaya, 2007-2015 doğumlu Darıca'da oturan çocuklar başvurabilecek. Toplam 12 farklı kategoride düzenlenecek yüzme şampiyonasına başvurular başladı. Kategorilerinde dereceye girecek sporculara sürpriz hediyelerin verileceği yarışlarda; birinciler akıllı bileklik, ikinciler taşınabilir hoparlör ve üçüncüler de kulaklık kazanacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenleyecekleri şampiyonaya gençleri davet ederek, "Bu anlamlı zafer gününde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Biz de Darıca Belediyesi olarak hem aziz şehitlerimizi bir kez daha hatırlamak hem de tarihimizde önemli bir yeri olan ve tarihin akışını değiştiren Çanakkale destanımızın anısına yüzme şampiyonası düzenliyoruz. Gençlerimizi bu önemli etkinliğimize bekliyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel