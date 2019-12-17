Darıca'da kış aylarının vazgeçilmez adresi Balyanoz kafe

17.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:55

Kocaeli Darıca Belediyesi tarafından hizmete açılan Balyanoz kafe, vatandaşların vazgeçilmez adresi oldu.



Darıca'da yaz aylarında hizmete giren Balyanoz kafe, kış aylarında da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. de Darıcalılar'ın adeta vazgeçilmez adresi haline geldi. Sosyal tesis olarak Darıca Belediyesi tarafından işletilen kafede, Darıca'da yaşayan herkese hitap ediyor. Çayın 1.5 TL'ye satıldığı kafede Türk kahvesi ise 4.5 TL'ye servise sunuluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA