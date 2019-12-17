Haberler » Ekonomi » Darıca'da kış aylarının vazgeçilmez adresi Balyanoz kafe - Ekonomi

Darıca'da kış aylarının vazgeçilmez adresi Balyanoz kafe

Kocaeli Darıca Belediyesi tarafından hizmete açılan Balyanoz kafe, vatandaşların vazgeçilmez adresi oldu.

17.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:55
Darıca'da kış aylarının vazgeçilmez adresi Balyanoz kafe

Belediyesi tarafından hizmete açılan Balyanoz kafe, vatandaşların vazgeçilmez adresi oldu.


Darıca'da yaz aylarında hizmete giren Balyanoz kafe, kış aylarında da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. de Darıcalılar'ın adeta vazgeçilmez adresi haline geldi. Sosyal tesis olarak Darıca Belediyesi tarafından işletilen kafede, Darıca'da yaşayan herkese hitap ediyor. Çayın 1.5 TL'ye satıldığı kafede Türk kahvesi ise 4.5 TL'ye servise sunuluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler