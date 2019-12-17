Darıca'da kış aylarının vazgeçilmez adresi Balyanoz kafe
Kocaeli Darıca Belediyesi tarafından hizmete açılan Balyanoz kafe, vatandaşların vazgeçilmez adresi oldu.
Kocaeli Darıca Belediyesi tarafından hizmete açılan Balyanoz kafe, vatandaşların vazgeçilmez adresi oldu.
Darıca'da yaz aylarında hizmete giren Balyanoz kafe, kış aylarında da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. de Darıcalılar'ın adeta vazgeçilmez adresi haline geldi. Sosyal tesis olarak Darıca Belediyesi tarafından işletilen kafede, Darıca'da yaşayan herkese hitap ediyor. Çayın 1.5 TL'ye satıldığı kafede Türk kahvesi ise 4.5 TL'ye servise sunuluyor. - KOCAELİ