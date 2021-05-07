Darıca'da Kadir Gecesi'ne özel program
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Darıca'da Kadir Gecesi'ne özel program

Darıca'da Kadir Gecesi'ne özel program
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Darıca Belediyesi, Sosyal Medya Ramazan Etkinlikleri kapsamında Kadir Gecesi için özel programı düzenleyecek.

Darıca Belediyesi, Sosyal Medya Ramazan Etkinlikleri kapsamında Kadir Gecesi için özel programı düzenleyecek. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Şampiyonu Mehmet Bilir'in katılacağı program, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için program hazırlayan Darıca Belediyesi, geleneksel ramazan eğlencelerinden olan orta oyunları ve Hacivat ile Karagöz gösterilerinin yanı sıra Kur'an tilaveti ve sohbet programları da düzenliyor.

Kadir Gecesi için özel program

Kadir Gecesi için de özel bir program hazırlayan Darıca Belediyesi, Kur'an-ı Kerim okuma birincisi Mehmet Bilir'i vatandaşlarla buluşturacak. 8 Mayıs Cumartesi saat 20.45'te başlayacak Kadir Gecesi özel programı sosyal medyadan canlı yayınlanacak. Kadir Gecesi Özel Programı'nda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar ve Din Hizmetleri Uzmanı Yaşar Deveci ile sohbet programı gerçekleşecek. Bayram Gündoğdu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katılacak ve Ramazan ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verecek.

"Canlı yayında buluşacağız"

Vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın son günlerini yaşıyoruz. Ramazanla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesi'nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimizin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu gece dargınlıklara, kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği geçerli kılmak için de bize önemli fırsatlar sunmaktadır. Biz de Darıca Belediyesi olarak tüm halkımızla manevi paylaşımda bulunacağımız bir mübarek güne daha ulaşmanın heyecanını ve huzurunu yaşıyoruz. Kadir Gecesi özel programımızla sosyal medya üzerinden canlı yayınla vatandaşlarımızla buluşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli Darıcalı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor tüm insanlığa hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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