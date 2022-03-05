Darıca'da inşaat temeli kazısında istinat duvarı çöktü, 5 daire boşaltıldı - Haberler

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Darıca'da inşaat temeli kazısında istinat duvarı çöktü, 5 daire boşaltıldı

Demirören Haber Ajansı, Erol Polat - Güncel
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Darıca'da inşaat temeli kazısında istinat duvarı çöktü, 5 daire boşaltıldı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, inşaat temeli kazısı sırasında yan tarafta bulunan binanın istinat duvarı çöktü.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, inşaat temeli kazısı sırasında yan tarafta bulunan binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amaçlı 5 daire boşaltılırken, vatandaşlar otele yerleştirildi.

Saat 18.00 sıralarında, Darıca Cami Mahallesi Cezmi Sokak'ta iş makinesiyle inşaatın temelinin kazısı yapıldığı sırada yan tarafta bulunan binanın istinat duvarı çöktü. Binanın çevresindeki duvarın çökmesiyle toprak kaydı. Toprak kayması binaya kadar yanaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Darıca Belediyesi Yapı Kontrol ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından istinat duvarının çöktüğü kesimindeki binada bulunan 5 dairenin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. 5 dairede yaşayan 17 kişinin otele yerleştirilmesine karar verildi.


Darıca'da inşaat temeli kazısında istinat duvarı çöktü, 5 daire boşaltıldı

Darıca'da inşaat temeli kazısında istinat duvarı çöktü, 5 daire boşaltıldı

Darıca'da inşaat temeli kazısında istinat duvarı çöktü, 5 daire boşaltıldı

Darıca'da inşaat temeli kazısında istinat duvarı çöktü, 5 daire boşaltıldı

Darıca'da inşaat temeli kazısında istinat duvarı çöktü, 5 daire boşaltıldı

Darıca'da inşaat temeli kazısında istinat duvarı çöktü, 5 daire boşaltıldı

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

İnşaat, Saat, Güncel, Haberler

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