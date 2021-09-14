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Darıca'da iki önemli cadde birbirine bağlanacak

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Darıca'da iki önemli cadde birbirine bağlanacak

Darıca'dan Gebze Otogara alternatif ve konforlu bir yolculuk için yenilenen Cengiz Topel ile Şehit Gökhan Hüseyinoğlu caddelerinin birleştiriliyor

Darıca'daki Cengiz Topel Caddesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışması ile duble yol haline getirildi. Modern bir hal alan cadde vatandaşların beğenisini kazanırken, ilçenin bir diğer önemli güzergâhı olan İstasyon Caddesinin de yükünü hafifletti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri şimdide Cengiz Topel ile Şehit Gökhan Hüseyinoğlu caddelerini bağlamak için kolları sıvadı.

250 METRELİK YOL İNŞA EDİLECEK

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen iş dâhilinde şu an ekipler bölgede kazı çalışması gerçekleştiriyor. 1558/1 sokak üzerinde gerçekleşecek proje için 250 metrelik 2x2 şeklinde yol inşa edilecek. Yol çalışması kapsamında alt yapı, aydınlatma ve taş duvar imalatları da gerçekleştirilecek.

GEBZE OTOGARA ALTERNATİF YOL

Cengiz Topel ile Şehit Gökhan Hüseyinoğlu caddeleri arasındaki kısım tamamlanmasıyla Darıca'dan Gebze Otogara 1493/1 sokak ve Dr. Zeki Acar Caddesi kullanılarak alternatif bir ulaşım sağlanacak. Yine Gebze Otogar yönünden gelen araçlar, İstasyon Caddesindeki trafiğe takılmadan Darıca Sahile konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşabilecek.

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