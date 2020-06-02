Darıca'da hayvanat bahçesine az ziyaretçi alınacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Darıca'da hayvanat bahçesine az ziyaretçi alınacak

Darıca'da hayvanat bahçesine az ziyaretçi alınacakKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan ve koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 5 Haziran günü kapılarını yeniden açacak.

Darıca'da hayvanat bahçesine az ziyaretçi alınacak
02.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:53

Darıca'da hayvanat bahçesine az ziyaretçi alınacak

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan ve koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 5 Haziran günü kapılarını yeniden açacak. Günde 7 ile 10 arasında ziyaretçinin geldiği hayvanat bahçesine günde 900 ziyaretçi alınacak.

Bünyesinde 260 tür ile 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı koronavirüs süreci kapsamında 13 Mart tarihinde ziyarete kapandı. Açılış için hummalı bir çalışmanın yapıldığı hayvanat bahçesinde önlemler arttırıldı. Akvaryum ile sürüngen hayvanların bulunduğu kapalı alanlar hayvanat bahçesi açıldıktan sonra 2 hafta kapalı kalacak. Maskesiz ziyaretçi alınmayacak ve ziyaretçiler tek yönlü parkı gezebilecek. Park boyunca da belirli noktalara dezenfektan ürünleri konulacak. 7 ile 10 bin kişinin ziyaret ettiği parkı 5 Haziran gününden itibaren günde 900 kişi gezebilecek.'3 BİN HAYVAN YAŞIYOR'Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, "13 Mart tarihinde Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi pandemiden dolayı kapılarını ziyaretçilere kapamıştı 5 Haziran tarihinde de yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlayacak. Bu süreçte hijyen koşullarına çok dikkat etmeye başladık, ekstra önlemler aldık. Veterinerlerimizin, bakıcılarımızın bir kısmı burada diğer kısmı ise evlerinde. Burada personellerde herhangi bir sıkıntı çıkarsa değişim için bekliyorlar. Şu anda burada 3 binin üzerinde hayvan yaşıyor, 260'ın üzerinde de türümüz yaşıyor. Şu an en son Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nden bir erkek devekuşu geldi, onun dışında bir süredir yeni hayvan almıyoruz. Yurtdışı ile bağlantımız kesildiği için hayvan getirmemeye özen gösteriyoruz." dedi.'SINIRLI SAYIDA ZİYARETÇİ ALACAĞIZ'Açılışın ardından sınırlı sayıda ziyaretçi alacaklarını söyleyen Atasoy, "Burası yeniden ziyaretçi kabul ettiği zaman sınırlı sayıda ziyaretçi almaya başlayacağız. Biletlerimiz sadece internet üzerinden satılacak ve sadece bileti olan ziyaretçiler içeri girebilecek. Aynı zamanda parkı tek bir yönde dolaşma şeklinde hazırladık. Bu şekilde ziyaretçilerin birbirleriyle karşılaşmalarını engelleyeceğiz. Aynı zamanda seyir teraslarının önlerinde ziyaretçilerin 1,5 metre sosyal mesafeye uyacağı şekilde işaretlemeler yapılıyor. Parkın tamamına hijyen aparatları yerleştirildi.? diye konuştu.GÜNDE 900 ZİYARETÇİ ALINACAKKapalı alanları bir süre açmayı planlamadıklarını ifade eden Atasoy, şöyle konuştu:

'Kapalı alanlarımızı bir süre açmayı düşünmüyoruz. Bunlar akvaryum, sürüngenler evi ve cüce maymun evleri. Hem bu hayvanları koruma amacıyla yapıyoruz, çünkü virüse daha açıklar hem de insanların birbirleriyle kapalı alanda temas etmesini önlemiş oluyoruz. Pandemi sürecinin durumuna göre yeniden kararlarımızı gözden geçireceğiz. Normal zamanlarda 7 bin, bayram gibi özel günlerde 10 bin kişi ziyaret ediyordu burayı. Fakat pandemi sürecinden dolayı ilk başta günlük sadece 900 kişi alacağız. İlerleyen dönemlerde sürece göre kararlar almaya devam edeceğiz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Haber
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
WhatsApp'ta artık rehberinizde olmayan birine, kaydetmeden mesaj atılabilecek Haber
WhatsApp'ta artık rehberinizde olmayan birine, kaydetmeden mesaj atılabilecek
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Haber
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı Haber
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Dün 'Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum' diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Dün "Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum" diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu
Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Destici Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Beren Saat Şahan Gökbakar
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ankara Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: Darıca'da hayvanat bahçesine az ziyaretçi alınacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 15:56:12. #1.14#
title