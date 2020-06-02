Darıca'da hayvanat bahçesine az ziyaretçi alınacak
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Darıca'da hayvanat bahçesine az ziyaretçi alınacak

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan ve koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 5 Haziran günü kapılarını yeniden açacak.

Darıca'da hayvanat bahçesine az ziyaretçi alınacak
02.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:53
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan ve koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 5 Haziran günü kapılarını yeniden açacak. Günde 7 ile 10 bin arasında ziyaretçinin geldiği hayvanat bahçesine, günde 900 ziyaretçinin girmesine izin verilecek.

Bünyesinde 260 tür ile 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, koronavirüs süreci kapsamında 13 Mart tarihinde ziyarete kapatıldı. Açılış için hummalı bir çalışmanın yapıldığı hayvanat bahçesinde önlemler artırıldı. Akvaryum ile sürüngen hayvanların bulunduğu kapalı alanlar hayvanat bahçesi açıldıktan sonra 2 hafta kapalı kalacak. Bahçeye maskesiz ziyaretçi alınmayacak ve ziyaretçiler tek yönlü parkı gezebilecek. Park boyunca da belirli noktalara dezenfektan ürünleri konulacak. Normal zamanlarda 7 ile 10 bin kişinin ziyaret ettiği parkı, 5 Haziran gününden itibaren günde 900 kişi gezebilecek.

'3 BİN HAYVAN YAŞIYOR'Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, hayvanat bahçesinin pandemiden dolayı ziyaretçilere kapatıldığını hatırlatarak, "5 Haziran tarihinde yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlayacağız. Bu süreçte hijyen koşullarına çok dikkat etmeye başladık, ekstra önlemler aldık. Veterinerlerimizin ve bakıcılarımızın bir kısmı burada diğer kısmı ise evlerinde. Burada personellerde herhangi bir sıkıntı çıkarsa değişim için bekliyorlar. Şu anda burada 3 binin üzerinde hayvan yaşıyor, 260'ın üzerinde de türümüz var. Şu an en son Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nden bir erkek devekuşu geldi, onun dışında bir süredir yeni hayvan almıyoruz. Yurt dışı ile bağlantımız kesildiği için hayvan getirmemeye özen gösteriyoruz" dedi.'SINIRLI SAYIDA ZİYARETÇİ ALACAĞIZ'Açılışın ardından sınırlı sayıda ziyaretçi alacaklarını söyleyen Atasoy, "Biletlerimiz sadece internet üzerinden satılacak ve sadece bileti olan ziyaretçiler içeri girebilecek. Aynı zamanda parkı tek bir yönde dolaşmaya izin vereceğiz. Bu şekilde ziyaretçilerin birbirleriyle karşılaşmalarını engelleyeceğiz. Aynı zamanda seyir teraslarının önlerinde ziyaretçilerin 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyacağı şekilde işaretlemeler yapılıyor. Parkın tamamına hijyen aparatları yerleştirildi" diye konuştu.GÜNDE 900 ZİYARETÇİ ALINACAKKapalı alanları bir süre açmayı planlamadıklarını ifade eden Atasoy, şunları söyledi: "Bunlar akvaryum, sürüngenler evi ve cüce maymun evleri. Bu uygulamayı hayvanları koruma amacıyla yapıyoruz. Hem virüse daha açıklar hem de insanların birbirleriyle kapalı alanda temas etmesini önlemiş oluyoruz. Pandemi sürecinin durumuna göre yeniden kararlarımızı gözden geçireceğiz. Normal zamanlarda 7 bin, bayram gibi özel günlerde 10 bin kişi ziyaret ediyordu burayı. Fakat pandemi sürecinden dolayı ilk başta günlük sadece 900 kişi alacağız. İlerleyen dönemlerde sürece göre kararlar almaya devam edeceğiz."

- Darıcakocaeli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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